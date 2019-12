Domenica 22 dicembre, torna la boxe al teatro Principe di Milano con una riunione organizzata dalla Opi Since 82 in collaborazione con la società Rocky Marciano. Nel clou, il peso supermedio milanese Riccardo Merafina (6-0 con 3 vittorie prima del limite) affronterà Marco Miano (7-15) sulla distanza delle 6 riprese. Con questa riunione gli organizzatori vogliono celebrare il quinto anniversario del ritorno della nobile arte al teatro Principe. La prima manifestazione organizzata da Salvatore Cherchi e dai figli Alessandro e Christian nel teatro di Viale Bligny 52 risale al 5 dicembre 2014 ed era imperniata sul titolo italiano dei pesi welter tra Antonio Moscatiello (campione) e Riccardo Pintaudi. Vinse Moscatiello per knock out tecnico al decimo round. A quella riunione ne sono seguite una trentina che hanno fatto rinascere nei milanesi la passione per il pugilato.

E’ grazie a quel lavoro di sviluppo dei pugili locali attraverso una serie di eventi in un impianto storico, in pieno centro, con una costante copertura mediatica ed a volte con la diretta televisiva che la famiglia Cherchi ha posto le basi per siglare l’accordo con la Matchroom Boxing di Eddie Hearn e con il servizio streaming DAZN cha ha portato ad organizzare otto grandi manifestazioni tra il novembre 2018 e il novembre 2019 che hanno avuto una costante crescita in termini di spettatori. Anche la riunione di domenica 22 dicembre ha le carte in regola per avere successo di pubblico: Riccardo Merafina è molto popolare a Milano e per questo gran parte dei biglietti sono stati venduti. Marco Miano viene da una serie di sconfitte, ma è un pugile che non deve essere preso alla leggera. Il pubblico del teatro Principe si ricorda di quando diede filo da torcere al forte rumeno Catalin Paraschiveanu il 21 luglio 2016. Miano perse ai punti dopo 8 spettacolari riprese e ricevette gli applausi degli appassionati. Marco Miano viene spesso ingaggiato all’estero e quindi ha un’esperienza internazionale che manca a Riccardo Merafina. In definitiva, i presupposti per assistere ad una bella sfida ci sono tutti.

Nel sottoclou, il promettente peso supermedio Ivan Zucco (10-0 con 8 vittorie prima del limite): sfiderà Ondrej Budera (Repubblica Ceca, 12-14 e 1 pari) sulla distanza delle 6 riprese. Il 24enne Zucco è reduce dalla vittoria ai punti sul quotato moldavo Vadim Gurau lo scorso 25 ottobre all’Allianz Cloud di Milano.

Inoltre, Samuel Nmomah (12-0 con 3 vittorie prima del limite) affronterà Jan Marsalek (Repubblica Ceca, 6-1) sulla distanza delle 6 riprese. Sarà un match impegnativo per Samuel dato che Marsalek ha ottenuto 5 delle 6 vittorie prima del limite. Anche Samuel ha combattuto lo scorso 25 ottobre sul ring dell’Allianz Cloud: ha superato ai punti Ambrosi Sutidze.

Per la prima volta sul ring del teatro Principe, il peso welter albanese Amarildo Vraja (1-0) di cui Salvatore Cherchi ha un’ottima opinione: “L’ho visto combattere a Tirana e mi è piaciuto molto. Spero che il match di domenica prossima sia solo il primo di una lunga serie nelle riunioni della Opi Since 82. Amarildo ha le qualità per fare strada.” Amarildo Vraja affronterà Zlatko Janjc sulla distanza delle 4 riprese.

Avrebbe dovuto combattere anche Valentino Manfredonia, ma si è infortunato allenandosi ed ha dovuto dare forfait. All’inizio della manifestazione, alle 16.30, una decina di combattimenti di pugilato olimpico. I pochi biglietti rimasti sono in vendita presso l’Opi Gym in Corso di Porta Romana 116/A a Milano. Questi i prezzi: 30 euro per il parterre e 20 euro per la balconata.

