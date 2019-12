Sabato 14 dicembre al centro sportivo Vismara di Milano (linea verde della metropolitana, fermata Abbiategrasso) si svolgerà la decima edizione della “Night of Kick and Punch”, gran galà di kickboxing organizzato da Angelo Valente e dalla Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte. La prevendita è andata benissimo, ma qualche centinaio di biglietti sono ancora disponibili e si potranno acquistare domani sera al botteghino del Vismara. La manifestazione inizierà alle 17.00, mentre i combattimenti più importanti avranno inizio alle 20.00. Tutti gli incontri di kickboxing sono previsti con le regole dello stile K-1 che permette di colpire l’avversario con pugni, calci e ginocchiate. Nel clou il goriziano Luca Grusovin sfiderà il franco-laotiano Dimitri Silalack per il vacante titolo mondiale dei pesi leggeri (60 kg) versione IKL (International Kickboxing League) sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna.

Promette spettacolo la sfida tra la milanese Cristina Caruso e la bulgara Detelina Nedelcheva sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Cristina è in possesso di tre titoli della WAKO-PRO: campionessa del mondo dei pesi medi (dai 62 ai 65 kg) dello stile K-1, campionessa d’Europa dei pesi medi dello stile full contact (calci e pugni al di sopra della cintura) e campionessa del mondo dei pesi mediomassimi (dai 65 ai 68 kg) di full contact. Altre due sfide sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti hanno come protagonisti dei fuoriclasse noti a livello internazionale. Il campione d’Europa dei pesi mediomassimi Angelo Mirno sfiderà Paolo Rovelli e la campionessa d’Europa di thai boxe dei pesi mosca WBC Jleana Valentino affronterà Ania Sanchez. Anche gli altri match hanno le carte in regola per essere spettacolari.

“Abbiamo ingaggiato i migliori atleti disponibili – commenta Angelo Valente – e per questo confidiamo di ottenere l’ennesimo tutto esaurito. Sappiamo che molti appassionati lavorano dalla mattina alla sera e non hanno il tempo di andare alle rivendite per acquistare i biglietti. Per andare incontro alle loro esigenze, abbiamo tenuto qualche centinaio di biglietti che venderemo al botteghino del centro sportivo Vismara il giorno della manifestazione. I prezzi sono alla portata di tutti: 35 Euro e 25 Euro. Vi aspettiamo. Portate i vostri amici anche se non hanno mai visto la kickboxing. Si divertiranno anche loro seguendo i combattimenti, le spettacolari coreografie, ascoltando la musica che accompagna gli atleti mentre si dirigono verso il ring e guardando le numerose celebrità che saranno presenti. Non immaginate quanti personaggi dello spettacolo amano la kickboxing, alcuni la praticano e sono anche molto bravi. Insomma, sarà una serata memorabile.”

La “Night of Kick and Punch” è patrocinata dalla FIKBMS (la sola federazione di kickboxing riconosciuta dal CONI) e dalla Lega Pro Italia che si occupa dell’attività professionistica.

