Brutte notizie per il Borussia Dortmund che, in vista del delicato match di Champions League contro lo Slavia Praga, deve fare a meno di Axel Witsel.

Il centrocampista belga infatti ha riportato un tremendo trauma facciale, che lo obbligherà a rientrare in campo nel 2020. Questa la nota del club: “Witsel ha subìto un infortunio al viso dopo una caduta e resterà fuori per il resto dell’anno. È stato operato con successo dopo l’incidente domestico ed è stato in grado di lasciare di nuovo l’ospedale“. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, ma è probabile che il colpo sia stato molto forte, considerando l’intervento chirurgico resosi obbligatorio per il trauma facciale riportato da Witsel. Il giocatore è comunque già rientrato a casa, come rivelato da un portavoce del club: “non sarà in grado di giocare per il resto dell’anno, ma è già a casa“.

