A Bologna splende il sole per Sinisa Mihajlovic: viste le temperature non troppo rigide, i medici hanno dato l’ok al tecnico serbo per sedersi in panchina e guidare il suo Bolgna nella sfida di oggi contro l’Atalanta. Una decisione arrivata proprio nel pre partita, quando Mihajlovic ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi tifosi, appoggiando l’Ail: “ringrazio loro e i dottori. La ricerca ha fatto tanti passi avanti e grazie a questo una brutta malattia come quella con cui combatto è diventata curabile. Per prima cosa voglio dire una cosa: la prevenzione è fondamentale, tenetevi controllati perchè è fondamentale. In Italia non si dona abbastanza. Siamo indietro rispetto a paesi come quelli del nord, gli Stati Uniti e la Germania. Il trapianto di midollo salva vite, quindi donate: io purtroppo non posso più. E chiedo a tutti di schierarvi dalla parte della ricerca: donate“.

