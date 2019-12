E’ tornato finalmente al gol Krzysztof Piatek, una liberazione per l’attaccante polacco riuscito a segnare il quarto gol in campionato su rigore, sbloccando Bologna-Milan al Dall’Ara.

Un penalty pesante, utile per permettere ai rossoneri di ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato, dopo quella di sette giorni fa arrivata a Parma. Intervistato nel post gara, il polacco ha parlato anche di… Ibrahimovic: “penso che bisogna giocare tutti insieme, la cosa più importante è il gruppo ed abbiamo vinto insieme. Il gruppo è la cosa più importante, non il singolo. Ora sto meglio, la prima parte di stagione è stata difficile soprattutto dal punto di vista fisico. Adesso mi sento bene ed è questa la cosa più importante. Anche noi in corsa per l’Europa? Non lo so. Noi vogliamo sempre ottenere i tre punti, pensiamo alla partita successiva e la cosa più importante per noi è sempre il prossimo impegno. Ibrahimovic? È un grandissimo calciatore, ha grande esperienza e il Milan ha bisogno di questo tipo di giocatori“.

