Ha preso il microfono e ha iniziato a parlare, gettando fuori tutta la propria emozione per la vicinanza e l’affetto che il Bologna gli ha dimostrato in questi mesi.

Sinisa Mihajlovic ha scelto la cena di Natale organizzata dal club rossoblù per ringraziare la sua società, partendo dal presidente e finendo ai giardinieri: “cercavo di trovare la forza anche negli altri, la battaglia sta andando bene. Stiamo attraversando il periodo più bello dell’anno, ovvero il Natale. Pensiamo che la famiglia sia una cosa scontata, tante volte non le diamo peso, ma quando ti ritrovi nella mia situazione capisci che avere una famiglia solida è fondamentale. Fortunatamente con questa malattia ho allargato la mia famiglia, ringrazio di cuore la mia società, partendo dal presidente, passando per la dirigenza, lo staff, i giocatori, i dottori, i magazzinieri e i giardinieri. Tutti mi hanno dimostrato affetto. Speriamo l’anno prossimo di ottenere risultati migliori, fare meglio del decimo posto. Dipende anche dal presidente“.

