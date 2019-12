“Cosa indosso quando vado a letto? Solo due gocce di Chanel N. 5”: questa frase di Marylin Monroe svela tutta la sensualità e femminilità di Chanel. Il brand, però, da diversi anni ha deciso di puntare anche sugli uomini, esaltandone la virilità con i suoi profumi.

Dopo la creazione di Bleu de Chanel Eau de Toilette e Bleu de Chanel Eau de Parfum, è arrivato Bleu de Chanel Parfum, che permette agli uomini di godere di concentrazioni intense, in un territorio inesplorato dal brand.

“Un parfum pensato per l’uomo che rifiuta di lasciarsi condizionare dagli stereotipi. Un parfum per l’uomo che crede nella propria forza innata. Un parfum per l’uomo che non vuole assomigliare a nessun altro se non a se stesso”.

Olivier Polge, collaboratore del Laboratoire Parfums Chanels, ha puntato sull’eleganza naturale e sulla nobiltà olfattiva per evocare l’intensità della nuova fragranza. Il Parfum Bleu de Chanel è immediatamente riconoscibile grazie alle scorze rinfrescanti e l’effetto fresco della lavanda e del geranio. Il cedro viene avvolto da un sandalo vellutato, latteo, un legno raro che rivela insieme la sua forza e la sua morbidezza.

Un lavoro intenso, quello di Olivier Polge: “la vera difficoltà stava nel trovare il tono giusto per esprimere ciò che può corrispondere a una concentrazione da “Parfum maschile”. Bisognava evitare di riproporre ciò che già esisteva, semplicemente amplificandone l’effetto. È possibile esprimere intensità e raffinatezza anche senza una forte esplosione olfattiva. Per questo ho voluto dare più spazio al legno di sandalo, lasciandolo entrare in fusione con il cedro e la freschezza delle note di testa”.

Il profumo è corposo ed intenso, ma al tempo stesso delicato: di un’energia nobile che farà innamorare al primo test olfattivo.

