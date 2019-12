C’è anche Mattia Binotto a Milano, per i Gazzetta Awards, che hanno premiato Leclerc come Exploit dell’anno. Il team principal della Ferrari, a margine dell’evento, ha parlato del futuro e degli obiettivi del team: “il nostro obiettivo per il prossimo anno è quello di lottare per il Mondiale. Gli altri, e dico gli altri perchè non riesco a chiamarli per nome, sono ancora più forti di noi e il nostro obiettivo è recuperare il gap. In Ferrari però è sempre obbligatorio vincere anche perchè abbiamo due grandi campioni e abbiamo l’opportunità di imparare dagli errori fatti quest’anno. Come Ferrari abbiamo però sempre nel Dna l’obiettivo di vincere e per il prossimo anno l’obiettivo è fare un ulteriore passo avanti“.

