La Norvegia si è imposta nuovamente a Hochfilzen, questa volta nella pursuit femminile grazie a Tiril Eckhoff, veloce e molto precisa dal poligono. Meglio rispetto a quanto fatto vedere da Hanna Oeberg, staccata di 25″8 e con un errori, ma sul podio insieme alla norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, attardata di 39″7. Giornata non fruttuosa per la squadra italiana, con Dorothea Wierer che non risce ad andare oltre la nona posizione. Stranamente fallosa al poligono (5 gli errori), l’altoatesina completa la prova con un ritardo di 1’20.9. Wierer resta comunque in vetta nella classifica generale a quota 188 punti, con 27enne lunghezze di vantaggio sulla Tandrevold. Lisa Vittozzi ha concluso la prova al 25esimo posto, mettendo a registro quattro errori e un distacco di 1’13″9 dalla vetta, mentre sono più indietro Nicole Gontier e Federica Sanfilippo, rispettivamente 40esima e 49esima.

Ordine d’arrivo Pursuit 10 km femminile Cdm Hochfilzen (Aut):

1. ECKHOFF Tiril NOR 0 29:14.6

2. OEBERG Hanna SWE 2 +25.8

3. TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1 +39.7

4. BRAISAZ Justine FRA 2 +47.9

5. FIALKOVA Paulina SVK 2 +1:02.9

6. BESCOND Anais FRA 1 +1:07.8

7. MAKARAINEN Kaisa FIN 2 1:14.0

8. KRISTEJN PUSKARCIKOVA Eva CZE 1 +1.16.0

9. WIERER Dorothea ITA 5 1:20.9

10. AYMONIER Celia FRA 1 +1:21.7

25. VITTOZZI Lisa ITA 4 2:13.9

40. GONTIER Nicole ITA 4 3:18.4

49. SANFILIPPO Federica ITA 5 +3.49.0