Sarà la sprint maschile ad aprire la quattro giorni di biathlon a Le Grand Bornand, terzo appuntamento della Coppa del mondo. La squadra azzurra guidata da Fabrizio Curtaz gareggerà sulla pista francese con sette biathleti ossia Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier.

Come già anticipato, il programma scatterà con una sprint di 10 km dedicata agli uomini nella giornata di giovedì 19 dicembre (ore 14,15), per poi proseguire nella giornata successiva con le donne impegnate nel medesimo format.

Sabato 21 sarà tempo delle pursuit maschili e femminili, previste rispettivamente per le ore 13 e le ore 15. Si chiuderà domenica con le prime mass start della stagione: alle ore 12,30 il via agli uomini in una 15 km, seguiranno le donne alle ore 14,15 con una 12,5 km. Nelle tre gare individuali Wierer cercherà di incrementare il suo vantaggio in classifica generale sulla principale inseguitrice, Ingrid Tandrevold, attualmente staccata di 27 lunghezze.

