Tiril Eckhoff si è aggiudicata la sprint femminile disputata ad Annecy, terza tappa della Cdm di biathlon. La norvegese, nonostante un errore al poligono, è riuscita a mettersi davanti alla francese Justine Braisaz e alla ceca Svetlana Davidova, entrambe precise nelle serie al poligono ma staccate rispettivamente di 6″2 e 20″5.

Giornata poco positiva per la squadra azzurra: Lisa Vittozzi è stata l’unica a concludere nella top 20, precisamente in 15esima piazza, con un errore e un ritardo di 1’06″4. Più indietro Dorothea Wierer, 22esima: l’altoatesina, poco veloce sugli sci, è stata stranamente fallosa nell’ultima serie di tiro registrando due errori decisivi. Nonostante il piazzamento odierno, Wierer resta in vetta alla classifica generale con 207 punti, otto lunghezze in più della norvegese Ingrid Tandrevold, oggi sesta.

La detentrice della sfera di cristallo e la sappadina prenderanno parte alla prova d’inseguimento di sabato 21 dicembre alle ore 15, al contrario di Federica Sanfilippo, 69esima a 2’30″9, e Nicole Gontier, 83esima a 3’11″6.

Ordine d’arrivo sprint femminile 7,5 Km Cdm Annecy (Fra):

ECKHOFF Tiril NOR 1 20:27.0 BRAISAZ Justine FRA 0 +6.2 DAVIDOVA Marketa CZE 0 +20.5 MIRONOVA Svetlana RUS 0 +22.5 HERRMANN Denise GER 2 +29.7 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1 +31.7 KRYUKO Iryna BLR 0 +44.9 SIMON Julia FRA 1 +46.7 PIDHRUSHNA Olena UKR 0 +47.1 FIALKOVA Paulina SVK 1 +48.8

15. VITTOZZI Lisa ITA 1 +1:06.4

22. WIERER Dorothea ITA 2 +1:19.5

69. SANFILIPPO Federica ITA 3 +2.30.9

83. GONTIER Nicole 5 +3:11.6

