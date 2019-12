Biathlon, si riduce il gruppo azzurro ad Oestersund: Montello rientra in Italia per una lussazione alla spalla

Giuseppe Montello non prenderà parte alle prossime gare della prima tappa di Coppa del Mondo sulla pista di Oestersund, in Svezia. Il friulano nel corso di un allenamento in tecnica classica, è caduto lungo una discesa, procurandosi una lussazione alla spalla destra, prontamente ridotta in ospedale.

Il contrattempo non gli permetterà di prendere parte all’individuale di mercoledì 4 dicembre, e alla staffetta di sabato 7 dicembre, Montello rientrerà in Italia nelle prossime ore. In gara rimangono così Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini e Daniele Cappellari, fra gli uomini e Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo fra le donne.