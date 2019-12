Arrivano soddisfazioni anche dal mondo giovanile per le squadre di biathlon. La diciannovenne valdostana del Centro Sportivo Esercito ha colto un importante terzo posto nell’individuale femminile di Pokljuka, valevole per l’Ibu Cup juniores, grazie ad una fantastica prestazione al poligono di tiro, dove nopn ha commesso alcun errore. Per fare un esempio, soltanto tre atlete sulle 103 partenti sono state capaci di compiere un’impresa simile. Trabucchi ha completato il percorso con un distacco di 23″5 dalla tedesca Lisa Maria Spark, vincitrice in 40’07″6 con un errore, mentre al secondo posto si è piazzata la svizzera Amy Baserga a 22″7 con due errori. Al via erano presenti anche Samuela Comola e Rebecca Passler, giunte rispettivamente trentaseiesima e cinquantatreesima.

Ordine d’arrivo Individuale femminile Ibu Cup juniores Pokljuka (Slo):

1. Lisa Maria Spark (Ger) 1 40’07″6

2. Amy Baserga (Svi) 2 +22″7

3. Beatrice Trabucchi (Ita) 0 +23″5

4. Tereza Vinklarkova (Cze) 1 +57″5

5. Ksenia Dovgaya (Rus) 1 +59″5

6. Laura Boucaud (Fra) 1 +1’00″4

7. Sabrina Braun (Ger) 1 +1’07″1

8. Tereza Vobornikova (Cze) 1 +1’20″0

9. Anastasiia Rasskazova (Ucr) 2 +1’46″8

10. Alina Pilchuk (Blr) 2 +2’14″1

36. Samuela Comola (Ita) 4 +5’07″5

53. Rebecca Passler (Ita) 6 +6’25″4