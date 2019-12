Le gare di Oestersund sono gia un lontano ricordo. La Coppa del mondo di biathlon prosegue e fa tappa a Hochfilzen, in Austria, per il secondo appuntamento della stagione. Saranno otto gli atleti italiani che prenderanno parte alle tre giorni di gare: stiamo parlando di Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer. Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Daniele Cappellari, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. Si tratta della stessa squadra, ad eccezione di Giuseppe Montello fermato da una lussazione alla spalla destra, che ha ben figurato in terra svedese ottenendo due primi posti, rispettivamente nella sprint (vittoria della Wierer) e nella staffetta mista, e un terzo posto nella staffetta maschile.

Un ottimo inizio a cui dar seguito anche in Austria dove sono previste sei prove: si partira venerdì 13 dicembre con le sprint, per poi proseguire sabato 14 la pursuit maschile e la staffetta femminile. Il programma si concluderà domenica 15 dicembre con le donne impegnate nella Pursuit e la staffetta maschile. La diretta tv delle prove sarà garantita da Eurosport.

Giovedì 12 dicembre tornerà l’Ibu Cup, protagonista anche nelle giornate del 14 e 15 dicembre in Val Ridanna, in Italia. Al via ci saranno diversi atleti azzurri tra cui Michela Carrara, Irene Lardschneider, Alexia Runggaldier, Eleonora Fauner, Patrick Braunhofer, Saverio Zini, Thierry Chenal, Mattia Nicase, Paolo Rodigari e Rudy Zini.

Nei medesimi giorni saranno protagonisti anche gli junior nella Ibu Cup a loro dedicata: rappresenteranno l’Italia a Pokljuka (Slo) Daniele Fauner, Cedric Christille, Iacopo Leonesio, Tommaso Giacomel, Michele Molinari, Didier Bionaz, David Zingerle, Beatrice Trabucchi, Samuela Comola e Rebecca Passler.