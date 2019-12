Matteo Berrettini, assieme a Fognini, Sinner e tanti altri tennisti, sta riportando il tennis italiano ai vertici mondiali dopo anni alquanto silenti. L’azzurro ha chiuso la stagione tra i primi 8 giocatori al mondo, conquistando così la possibilità di giocare le ATP Finals di Londra, un traguardo sensazionale ottenuto grazie ad una crescita superlativa durante l’utima stagione.

“Il match contro Djokovic alle Finals di Londra, anche se ho perso, è stata un’emozione incredibile. Indubbiamente in cima alla lista metterei la vittoria contro Alexander Zverev a Roma, ricordo chiaramente le urla del pubblico. Non posso non citare poi, la vittoria dei quarti di finale contro Gael Monfils a Flushing Meadows. Devo continuare a lavorare. Sono giovane e l’obiettivo è mantenere sempre uno standard elevato. Io cercherò di essere sempre più aggressivo, per mettere in difficoltà i miei avversari“, le parole di Berrettini a Skysport. Adesso coach Santopadre sa bene che bisognerà continuare a crescere per restare ai vertici del tennis mondiale, la concorrenza è elevatissima ai piani alti del seeding ATP.

Matteo ha parlato anche dei suoi colleghi azzurri Sinner e Fognini, con il giovanissimo altoatesino che sta sorprendendo tutti in questi ultimi mesi, compreso Berrettini: “Jannik è impressionante per come stia crescendo in breve tempo. Mi sono allenato un paio di volte con lui a Montecarlo e posso solo che confermare quel che di buono si dice sul suo conto. Gli auguro il meglio. Con Sinner e Fabio Fognini ci stimoliamo a vicenda, questa è una cosa positiva“.

Valuta questo articolo