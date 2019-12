Serata di gala a Milano con i Gazzetta Awards: tantissimi sportivi italiani si riuniscono in attesa di scoprire chi si aggiudicherà i premi della ‘rosea’. Non manca Matteo Berrettini, miglior tennista italiano del 2019, ottavo nella classifica mondiale, che nella stagione da poco terminata ha disputato per la prima volta le ATP Finals.

“L’obiettivo per il 2020 sono i grandi tornei e non posso nascondere che fare un grandissimo torneo a Roma è un altro dei miei obiettivi. Poi continuare a migliorare e provare a battere i migliori“, ha dichiarato l’azzurro.

“La scorsa stagione è stata lunga e intensa e mi sto ancora riprendendo. La classifica mi permetterà di giocare meno tornei, soprattutto ad inizio anno. Punterò ai tornei grandi e cercherò di fare bene in quell’occasione“, ha aggiunto il romano.

“Le Olimpiadi? Per un tennista sono molto particolari, credo che sia una grandissima esperienza e poi giocare per la propria nazione ti fa fare belli e brutti scherzi e quindi bisogna prepararli un po’ particolarmente, però possono essere un obiettivo, ma non quanto Roma e gli Slam. Nadal, Federer e Djokovic? Sicuramente hanno in più i titoli e poi tantissima esperienza. Spero di avere la chances di incontrarli di nuovo quando sarò un po’ più pronto. Ognuno di loro è speciale per un motivo diverso e ogni volta che li incontro capisco benissimo dove devo migliorare e sicuramente ho imparato tanto dall’esperienza nel Master“, ha concluso.

