Matteo Berrettini ha passato qualche giorno in vacanza prima di rituffarsi nelle consuete sessioni d’allenamento in preparazione della stagione 2020, quella che potrebbe essere l’annata della definitiva consacrazione per il tennista azzurro. Matteo al momento si trova in quel di Montecarlo con i suoi preparatori e coach, in una fase ricca di carico fisico in vista dell’inizio dell’annata 2020 con le tappe australiane che incombono.

Berrettini ha postato un video del suo allenamento odierno, con la maglia dei Portland Trail Blazers addosso, la casacca di Damian (DAME) Lillard per l’esattezza. “It’s DAME time”, dicono sempre gli americani quando arrivano i momenti caldi delle partite di Portland, momenti nei quali Lillard sembra trovarsi a suo agio. Ebbene, Berrettini ha citato la frase usata per DAME, con una lieve rivisitazione dato che in questa occasione si trovava in sella alla sua cyclette: “It’s DAME (bike) time – #perpochi#preseason#bigteam”, ha scritto il tennista, grande appassionato di basket come tanti suoi colleghi, su tutti Nick Kyrgios.

