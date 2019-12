Zlatan Ibrahimovic è uno dei nomi più caldi del calciomercato inverale. Il campione svedese si è svincolato dai Los Angeles Galaxy e non ha la minima intenzione di ritirarsi. Ibra ha invece manifestato la volontà di giocare ancora in alti livelli, in un campionato competitivo: per questo motivo ha scelto la Serie A, annunciando il suo prossimo arrivo in un club glorioso ma che ha bisogno di rilanciarsi e tornare a vincere.

Tutti gli indizi puntano al Milan che ha già contattato l’agente Mino Raiola per limare i dettagli della trattativa. Ibrahimovic è stato la star dell’ultimo scudetto vinto dai rossoneri, quando a capo della società c’era ancora Silvio Berlusconi. Intervistato a margine di un’iniziativa regionale di Forza Italia a Milano, l’attuale proprietario del Monza ha commentato il possibile ritorno di Ibrahimovic in rossonero: “Ibrahimovic al Milan? Io spero venga al Monza“.

