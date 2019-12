Berlusconi colpisce ancora! La battuta ai tifosi diventa virale: “scusatemi, ma devo andare a puttane” [VIDEO]

La battuta di Silvio Berlusconi al termine di Olbia-Monza diventa virale: il leader di Forza Italia si congeda dai tifosi per un impegno piuttosto… focoso!

Silvio Berlusconi trova sempre il modo di far parlare di sè. Il presidente del Monza, ha seguito la sua squadra nella trasferta in Sardegna per la sfida contro l’Olbia, vinta per 0-3. Soddisfatto e compiaciuto, nel post gara il leader di Forza Italia si è intrattenuto con un gruppo di tifosi, con i quali ha scambiato qualche battuta fra calcio e politica. “Questo Milan lo battiamo“, ha sorriso il Cavaliere, prima di una particolare richiesta di un tifoso: “presidente, mi servono 500 euro, devo andare a mignotte questa sera!“. Dopo essersi fatto una sonora risata, Berlusconi ha replicato con una battuta delle sue: “scusatemi, vi devo salutare perchè devo andare a puttane“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE