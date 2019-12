Una storia commovente che arriva dall’Inghilterra e vede come protagonista Ben Foster, portiere del Watford.

Tornando a casa una settimana fa dopo il match con il Crystal Palace, il numero uno degli Hornets si è accordo di un anziano signore, intento a vagare senza una meta a bordo strada, in evidente stato confusionale. Fermatosi per soccorrerlo pochi metri più avanti, Foster lo ha ritrovato all’interno di un fosso, aiutandolo così a uscire per tornare a casa. Un gesto bellissimo, che ha avuto poi un seguito qualche giorno dopo, quando il portiere del Watford ha scoperto che, quell’anziano signore, altro non fosse che uno storico tifoso degli Hornets, abbonato da oltre 60 anni e afflitto da demenza. Una notizia che ha spinto Foster a invitarlo a casa sua per Natale, offrendosi anche di pagargli l’abbonamento per la prossima stagione. Non c’è che dire, proprio un gesto da campione nei confronti di una persona a cui, il destino, ha fatto trovare davvero un bel regalo sotto l’albero.

Valuta questo articolo