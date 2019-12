Brutte notizie per Jerome Boateng, il difensore del Bayern Monaco infatti verrà processato in Germania per violenza domestica.

Ad annunciarlo il portavoce del tribunale cittadino bavarese Klaus-Peter Jungst, che ha rivelato come il giocatore tedesco dovrà rispondere di ‘lesioni fisiche intenzionali di lieve entità‘. Boateng è stato accusato di aggressione dalla sua ex compagna, con cui ha avuto due figli nel corso della relazione durata ben dieci anni.

