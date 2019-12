Ottimo successo per la Dinamo Sassari nel lunch match della tredicesima giornata del campionato di Serie A di Basket, gli uomini di Pozzecco non lasciano scampo alla Fortitudo Bologna, superandola con il risultato di 86-80. Una vittoria che permette ai sardi di portarsi al secondo posto solitario in classifica, alle spalle della Virtus Bologna, ieri vincitrice contro l’Happy Casa Brindisi.

