Il braccio che si alza per chiedere aiuto, poi il tonfo sul parquet. Compagni e pubblico che capiscono immediatamente la gravità della situazione, chiamando i soccorsi per tentare di salvare la vita ad Alessio Allegri.

Il cuore del giocatore 37enne però non ha retto, si è fermato definitivamente poche ore fa presso l’Ospedale Sacco di Milano, dove il cestista della OSL Garbagnate era stato trasportato dopo il malore. Fatale un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo, lasciando sgomenti la famiglia e i compagni di squadra. Prima dell’improvviso malessere, Alessio stava affrontando al palazzetto di Rho la squadra di Torre Boldone, guidando da capitano il proprio team in una gara valida per il campionato di C Silver. Una vera e propria star delle serie minors lombarde, dove tutti conoscevano Alessio Allegri per la sua stazza e il suo talento. Adesso non resta che il dolore e la disperazione per la sua perdita, un vuoto che difficilmente una palla a spicchi riuscirà a colmare.

