Guerschon Yabusele fa parlare di sé in Cina. L’ex Boston Celtics è finito al centro della cronaca sportiva non per le sue prestazioni in campo con i Nanjing Monkey Kings, ma per una particolare multa che la lega cinese ha deciso di infliggergli. Yabusele è stato sanzionato con il pagamento di 10.000 yuan per non aver onorato l’inno nazionale cinese, ‘ignorando’ la bandiera. Mentre i compagni cantavano l’inno, l’ex scelta numero 16 al Draft 2016 ha tenuto la testa bassa, senza dar peso alla solennità del momento, comportamento che ha fatto indispettire la CBA. La multa è comunque irrisoria, visto che si tratta di quasi 1500 dollari.

