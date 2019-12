Il prossimo 18 dicembre, a pochi giorni dal Natale, la Liga riserva un regalo niente male ai suoi tifosi con un Barcellona-Real Madrid che promette scintille. Quando si parla di ‘Clasico’, il clima si fa già rovente diversi giorni prima e gli animi dei tifosi si scaldano parecchio. Ne dà conferma la superstar WWE Rusev, grande tifoso dei Blancos, che in un video social ha minacciato di fare a botte con Gary Linker, ex calciatore del Barcellona, negli studi di BT Sports.

Il gigante bulgaro ha urlato: “sono la superstar WWE Rusev, e sto per venire a BT Sports per questo tizio, Gary Lineker, ex giocatore del Barcellona. Non sei una brava persona, vengo a distruggerti”. Il Barcellona avrà anche Messi, Suarez e Griezmann: ma il Real può contare su Rusev.

⚪️Die hard Real Madrid fan @RusevBUL vs. 🔵🔴 Former Barcelona player @GaryLineker? Anything could happen when WWE arrives on BT Sport in January 😉 pic.twitter.com/Q7sVxmXBiq — BT Sport WWE (@btsportwwe) December 10, 2019

