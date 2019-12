Manca pochissimo al Clasico tra Barcellona e Real Madrid, domani il Camp Nou si vestirà a festa per ospitare il big match della Liga, rinviato lo scorso ottobre per la manifestazione per l’indipendenza della Catalogna.

Lionel Messi è pronto a prendere per mano i blaugrana in questo difficile confronto, reso ancora più complicato dal fatto di giocare in casa. A confermarlo è proprio la Pulce ai microfoni di Marca: “quando giochiamo al Bernabeu si generano maggiori spazi, loro ci vengono a pressare alti perché sono la squadra di casa e la gente li spinge a dare il massimo. Al Camp Nou c’è un altro tipo di partita, abbassano il baricentro, giocano nello stretto e provano a ripartire con i loro giocatori più rapidi. Al Bernabeu giochiamo a viso aperto per 90 minuti, mentre a Barcellona la gara è più bloccata e complicata”.

La Pulce ha poi difeso Zidane, attaccato per i risultati ottenuti negli ultimi mesi: “è sorprendente che abbia ricevuto così tante critiche. Ma chi sta in questo mondo da tanto tempo sa come funzionano le cose. La gente si dimentica velocemente del passato e vuole sempre di più ogni giorno. Zidane quando è tornato sapeva che le tre Champions che aveva vinto non sarebbero più contate, doveva ripartire come se fosse il primo giorno. Gli allenatori e i calciatori delle grandi squadre sanno di stare sempre in discussione e devono conviverci”.

Infine, sul confronto tra Hazard e Ronaldo, Messi ha chiosato: “Hazard ha moltissima qualità. È un calciatore differente rispetto a Cristiano, con altre caratteristiche. È molto difficile supplire alla partenza di CR7, però Eden è lo stesso un grandissimo giocatore”.

