Ci sarà anche Marc Marquez questa sera al Camp Nou, dove è in programma il primo Clasico della stagione tra Barcellona e Real Madrid, rinviato lo scorso ottobre in seguito alle manifestazioni per l’indipendenza catalana.

Il campione del mondo della Honda, grande tifoso del Barça, sarà ospite d’onore del club blaugrana e avrà il privilegio di dare ‘el saque de honor’, ovvero il calcio d’inizio della partita. Marquez aveva già assistito in passato a due partite del Barcellona, quella contro l’Atletico Madrid in Liga e quella contro il Siviglia in Champions League insieme al fratello Alex.

