La Spagna si ferma per il ‘recupero’ del Clasico Barcellona-Real Madrid, non andato in scena nelle sorse settimana a causa delle proteste per l’indipendenza catalana. Questa sera si gioca e tutta l’attenzione è sul big match al vertice della Liga. I ladri dunque, hanno pensato bene di sfruttare il momento per piazzare un colpo nella casa di Nelson Semedo. Secondo Marca, alcuni rapinatori hanno svaligiato l’abitazione del giocatore intorno alle 14:00, mentre il difensore del Barcellona si trovava in hotel con la squadra.

