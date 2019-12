E’ tempo di Clasico in Spagna, domani Barcellona e Real Madrid si affronteranno al Camp Nou per recuperare il match rinviato lo scorso ottobre, slittato per le manifestazioni a favore dell’indipendenza della Catalogna.

Intervenuto in conferenza stampa, Zinedine Zidane ha espresso il proprio pensiero sulla partita: “c’è molto da fare, ma alla fine, ciò che la gente vuole vedere è un bella partita di calcio, niente di più. Tutto quello che dobbiamo fare è mettere le nostre energie in campo e pensare alla partita. Sul resto, su quello che sta accadendo in Catalogna, potremmo discutere per un’intera settimana. Niente mi preoccupa, sono felice. E questo vale per tutti, siamo felici di giocare una partita del genere, un Clasico. Viviamo per giocare a questo tipo di partite. Spero che domani vedremo una grande partita. La cosa più importante non è il risultato, ma più quello che faremo per 90 minuti che ci darà gioia”.

