L’attuale contratto scade nel 2021, nel frattempo Lionel Messi si concentra sul campo e sui trofei personali. La Pulce infatti ha appena messo in bacheca il sesto Pallone d’Oro, vinto lunedì scorso durante la cerimonia organizzata da France Football a Parigi.

Ennesimo prestigioso riconoscimento alla carriera dell’argentino, il cui futuro è indissolubilmente legato al Barcellona. Il presidente Bartomeu ha fatto chiarezza sulla situazione relativa a Messi, intervenendo ai microfoni di Radio Catalunya: “sono preoccupato per il giorno in cui Messi partirà, vorrei che firmasse un nuovo contratto. Ha ancora molto tempo davanti a sè, ne abbiamo parlato un paio di volte. Non dubito che giocherà qui fino al suo ritiro, è un impegno da parte sua. Leo è il miglior giocatore della storia e un giorno dirà di fermarsi. Nel frattempo, firmeremo tutti i contratti che vuole“.

