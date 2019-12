Acquistato a peso d’oro (105 milioni!) come nuovo fenomeno del calcio francese, Ousmane Dembelè non ha, fin qui, rispettato le aspettative che il Barcellona riponeva in lui. Il calciatore ha qualità straordinarie, ma si esprime spesso ad intermittenza, complice anche qualche infortunio di troppo. Attualmente è proprio fermo ai box, mentre si avvicina il mercato di gennaio e la sua permanenza in Catalogna non è assicurata: già in estate infatti, Dembelè era stato inserito nella trade per arrivare a Neymar con il PSG. Braccato dai giornalisti all’aeroporto, il francese li ha respinti con toni poco lusinghieri:”stop, questi giornalisti spagnoli rompono le palle“.

Valuta questo articolo