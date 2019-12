Barcellona, il baby Ansu Fati rinnova con una clausola da capogiro: per acquistarlo servono 400 milioni!

Il Barcellona ha deciso di blindare il gioiellino Ansu Fati. Il nuovo baby prodigio della Cantera blaugrana, che ha già esordito in prima squadra in stagione segnando due gol al fianco di Messi, Suarez e Griezmann, ha legato il suo futuro al club catalano. Il 17enne ha rinnovato il suo contratto fino al 2024, con una clausola rescissoria di 170 milioni. Tale cirà però è destinata a salire: appena Ansu Fati si trasferirà in prima squadra in pianta stabile, per prelevarlo ci sarà bisogno di 400 milioni, una cifra proibitiva per qualsiasi squadra.