Situazione complicata in casa Bahrain-Merida, dove alcuni corridori attendono ormai da qualche settimana il pagamento delle due mensilità invernali.

Un problema di non poco conto, che ha spinto la squadra a intervenire per fare chiarezza, spiegando la situazione ai microfoni di cyclingnews.com: “abbiamo identificato un problema nel processo che ha causato un ritardo nei pagamenti ad alcuni membri della squadra e l’abbiamo posta come priorità, siamo al lavoro per sistemare il tutto al più presto. Siamo in contatto diretto con coloro che sono stati coinvolti in questa situazione e ci aspettiamo che venga risolta in brevissimo tempo. Inoltre, stiamo cercando di semplificare i processi di pagamento in modo da evitare inconvenienti futuri“.

