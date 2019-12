La stagione 2020 di ciclismo si avvicina sempre più e, mentre il team Ineos ha annunciato l’ingaggio di Rohan Dennis, la Bahrain Merida ha svelato i suoi nuovi colori. L’ex squadra di Vincenzo Nibali dice addio al rosso per dare il benvenuto al nero e all’arancione, grazie alla collaborazione con McLaren.

La Bahrain Merida, che per il 2020 ha ingaggiato Landa, Poel e Cavendish, ha un look tutto nuovo e aggressivo e potrà approfittare del supporto della McLaren per novità tecnologiche di ultima generazione.

