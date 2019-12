Australian Sports Performance Awards, Ashleigh Barty è stata una delle protagoniste assolute della serata andata in scena ieri. La tennista australiana ha infatti disputato una stagione splendida, andando anche al di là delle più rosee aspettative. La vittoria alle WTA Finals e quella al Roland Garros hanno fatto sì che la Barty abbia potuto chiudere la stagione 2019 al primo posto del seeding WTA.

Ebbene, durante gli Australian Sports Performance Awards, la Barty ha portato a casa ben tre premi in altrettante diverse categorie. Il primo è stato quello relativo all’atleta femminile dell’anno, la sua vittoria al Roland Garros è stato il “Momento sportivo dell’anno” per gli australiani, infine la Barty è stata votata anche personaggio dell’anno in Australia. Insomma, una stagione perfetta coronata da riconoscimenti meritatissimi per la tennista che è pronta a ripartire con rinnovate ambizioni anche nel 2020.

