Gli Australian Open sono alle porte e sono da poco state rese note le entry list dei tornei maschile e femminile. Per quanto concerne il tabellone WTA, saranno due le italiane a prendere parte al primo Slam della stagione. Si tratta di Jasmine Paolini e Camila Giorgi, quest’ultima entrata in tabellone per il rotto della cuffia, almeno per ora, con la casella numero 100 della entry list femminile. La Giorgi ha beneficiato, si fa per dire, del forfait di Vika Azarenka, tennista bielorussa che negli ultimi mesi ha fatto perdere le sue tracce, non iscrivendosi agli Australian Open. Dunque due azzurre in tabellone, con la speranza che possano andare più avanti possibile nel primo Slam del 2020.

