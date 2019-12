Jannik Sinner sta preparando con minuzia il proprio cammino in vista del suo primo Australian Open. L’appuntamento Slam è segnato sul calendario di tutti i tennisti al mondo, ma per un giovane in rampa di lancio come l’altoatesino è ancor più importante far bene e mettersi in mostra.

Dunque, assieme al fido coach Piatti, Sinner sta valutando quale possa essere il miglior modo per arrivare allenato ma non stremato agli Australian Open 2020. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della possibilità di ricevere una wild card per il torneo di Doha, ma le ultime notizie raccontano la volontà di Jannik di non giocare il torneo, bensì di prepararsi diversamente in vista dello Slam. Un challenger ed un torneo-esibizione sempre in terra australe, questo il programma per arrivare fresco agli Australian Open (già certo dell’ingresso in tabellone), con la speranza di continuare a sorprendere tifosi ed addetti ai lavori come fatto nella passata stagione.

