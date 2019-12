Nella entry list femminile in vista degli Australian Open 2020, manca all’appello un nome altisonante, vale a dire quello di Victoria Azarenka. La tennista bielorussa non risulta essersi iscritta al torneo australiano, liberando così un posto in tabellone, posto casualmente preso dall’azzurra Camila Giorgi.

I fans della Azarenka però adesso si stanno domandando cosa stia accadendo attorno alla tennista, la quale manca dalle scene da qualche mese dopo le apparizioni nei tornei estivi. La nascita del figlio 3 anni fa e la battaglia legale con l’ex compagno per l’affidamento, stanno rubando tempo e forze a Vika, la quale ha deciso probabilmente di accantonare il tennis per gestire tali situazioni. Resta da capire se la campionessa bielorussa abbia intenzione di prendersi del tempo per sé oppure se la sua decisione sarà più drastica, vale a dire quella di lasciare il tour WTA per sempre ritirandosi dal tennis giocato. Ad oggi non c’è alcun indizio che lasci pensare ad una o all’altra ipotesi, dato che la Azarenka è silente sui social, l’unico appiglio è proprio quello legato alla mancata iscrizione agli Australian Open…

