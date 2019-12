“Mi sbilancio: non solo saremo all’altezza di Londra, ma faremo anche meglio“, si è espressa così Chiara Appendino in merito all’appuntamento del 2021 con le ATP Finals, torneo di fine anno che raccoglierà i grandi nomi del tennis mondiale maschile in quel di Torino. La sindaca del capoluogo piemontese ha poi commentato l’assegnazione ricevuta lo scorso 24 aprile: “senza dubbio si è trattato di un momento molto emozionante, anche perchè di fronte ad altre fortissime città candidate come Singapore, Manchester e la stessa Londra sembravamo essere la Cenerentola, invece è successo quel che è successo e abbiamo vinto la sfida che avevamo intrapreso insieme al presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi. Si tratta di un evento che porterà 250mila persone e quindi sarà una straordinaria occasione per far conoscere la nostra città e le sue bellezze. E il contratto di cinque anni ci consentirà di farlo crescere ulteriormente. Con la peculiarità del nostro essere italiani realizzeremo un evento diverso da quello di Londra, più accattivante ma altrettanto impattante“.

