ATP Cup, ecco come funziona il “contorto” metodo d’assegnazione dei punti

L’ATP Cup a differenza della nuova Coppa Davis dà la possibilità ai tennisti di acquisire punti ATP, il metodo non convince Millman…

“Qualcun altro è alla ricerca di calcolatrici, un abaco o altri strumenti di conteggio per capire come si calcolano i punti per la ATP Cup?” A sollevare il quesito in merito al calcolo dei punti del torneo che si giocherà in Australia ad inizio 2020 è stato John Millman, il quale su Twitter è parso alquanto basito dopo aver letto il metodo di assegnazione deciso dall’ATP. In effetti il quadro appare un po’ contorto (come si può evincere dalla foto sottostante). L’assegnazione dei punti dipende dal “momento” del torneo, dalla classifica propria e da quella dell’avversario. Insomma, un sistema che è più facile da leggere in formato schematico che da spiegare a parole. L’ATP ha inoltre fissato un tetto massimo di punti cumulabili da un singolo giocatore, pari a 750 punti ATP. Di seguito lo schema relativo alla nuova competizione che si giocherà ad inizio 2020 e vedrà impegnata anche l’Italia con Fognini e Berrettini ai nastri di partenza.

