Matteo Berrettini ha annunciato il suo ritiro dall’ATP Cup. Il tennista italiano ha deciso, di comune accordo con il suo staff, di non prendere parte alla competizione per nazionali al fine di recuperare completamente dai problemi ai muscoli addominali accusati nel finale di stagione. Nonostante il problema non sia grave, si è scelto di optare per la via della prudenza. La notizia è stata comunicata dalla Federtennis. Per l’azzurro n. 8 del mondo, si prospetta dunque un esordio ufficiale direttamente a Melbourne, per il primo Slam del 2020, gli Open d’Australia , che prenderanno il via il prossimo 20 gennaio.

