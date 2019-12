Fabio Fognini è tornato in campo dopo qualche settimana di vacanza, vincendo alla Diriyah Tennis Cup contro Isner. Si tratta di un torneo di esibizione, utile a prepararsi per il 2020, quando si inizierà a fare sul serio in vista degli Australian Open. Prima dello Slam australiano però, c’è un altro appuntamento importante per i nostri colori, vale a dire l’ATP Cup, torneo a squadre al quale Fognini potrebbe non partecipare.

Il tennista azzurro ha da sempre dato disponibilità in vista dell’ATP Cup, voglioso di affiancare Berrettini nella squadra italiana, senz’altro da temere date le classifiche con le quali i due hanno chiuso il 2019. Fognini però potrebbe essere costretto a disertare l’evento, dato che la compagna Flavia Pennetta è in procinto di partorire il secondogenito di casa “Fogna” dopo il piccolo Federico. La gravidanza è agli sgoccioli, dunque bisognerà capire quando Flavia partorirà prima di prendere qualsivoglia decisione in merito alla partecipazione all’ATP Cup. Intanto si scalda il possibile sostituto di Fognini, vale a dire Lorenzo Sonego, terzo azzurro del seeding dato il suo posizionamento al numero 52 del ranking al termine di questa stagione.

