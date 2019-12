L’Italia è pronta a stupire nella prossima ATP Cup che si disputerà in terra australiana. La compagine azzurra dovrebbe essere composta dal duo Berrettini-Fognini, condizionale d’obbligo dato che il nostro Fabio attende di conoscere la data del parto della compagna Flavia Pennetta e dunque deciderà all’ultimo minuto se presenziare alla competizione.

Intanto emergono alcuni particolari della spedizione azzurra in Australia, uno dei quali molto significativo. L’allenatore dell’Italia nella prossima ATP Cup sarà Vincenzo Santopadre, tecnico di Berrettini, e non Barazzutti come in Davis. Nel frattempo, in attesa della decisione di Fognini, si scalda Sonego (e non Sinner), numero 3 italiano nella classifica ATP di fine 2019.

Valuta questo articolo