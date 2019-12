E’ tutto pronto per l’ATP Cup, la nuova competizione di tennis per nazioni. La Nazionale italiana scenderà in campo venerdì 3 gennaio, in Australia, e sfiderà Russia, USA e Norvegia, inserite nel Gruppo D.

I convocati azzurri sono Lorenzi, Giannessi, Bolelli, Fognini e Travaglia: grande assente inveceMatteo Berrettini a causa di un’indisposizione fisica. Saranno Fognini e Travaglia i primi a scendere in campo, a Perth, per la sfida contro la Russia di Medvedev e Khachanov.

Valuta questo articolo