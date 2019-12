Novak Djokovic ha fatto sapere nei giorni scorsi d’avere intenzioni “bellicose” per quanto concerne il suo inizio di stagione 2020. Contrariamente ad altre annate infatti, il tennista serbo intende iniziare con le marce alte ingranate, partecipando sia all’ATP Cup che al torneo di Adelaide ed al torneo di esibizione Mubadala Tennis Championships prima di approcciarsi agli Australian Open. Per quanto concerne il torneo 250 di Adelaide, il serbo non troverà nessun top 10 a dargli del filo da torcere, dato che la testa di serie numero 2 sarà probabilmente de Minaur, numero 18 del seeding. Di seguito la entry list del torneo.

ATP 250 ADELAIDE entry list

Novak Djokovic

Alex de Minaur 18

Felix Auger-Aliassime 21

Lucas Pouille 22

Andrey Rublev 23

Pablo Carreno Busta 27

Taylor Fritz 32

Cristian Garin 33

Jan-Lennard Struff 35

Reilly Opelka 36

Laslo Djere 38

Albert Ramos-Vinolas 41

Daniel Evans 42

Sam Querrey 44

Pablo Cuevas 45

Fernando Verdasco 49

Juan Ignacio Londero 50

Jeremy Chardy 51

Gilles Simon 55

(WC)

(WC)

(WC)

(SE)

(SE)

(Q)

(Q)

(Q)

(Q)

Alternates

1 Alexander Bublik 56

2 Aljaz Bedene 58

3 Miomir Kecmanovic 59

4 Jordan Thompson 63

5 Pablo Andujar 64

6 Pierre-Hugues Herbert 65

7 Ricardas Berankis 66

8 Mikhail Kukushkin 67

9 Tennys Sandgren 68

10 Kyle Edmund 69

11 Marton Fucsovics 70

12 Marco Cecchinato 71

13 Andreas Seppi 72

14 Yoshihito Nishioka 73

15 Mikael Ymer 74

16 Hugo Dellien 75

17 Federico Delbonis 76

18 Nicolas Jarry 77

19 Philipp Kohlschreiber 79

20 Roberto Carballes Baena 80

