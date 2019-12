Le parole del presidente della FIDAL Alfio Giomi in merito all’edizione 2020 del Golden Gala, quinta tappa della Diamond League: “nel prossimo Consiglio Federale verrà decisa la sede del Golden Gala 2020. Come noto non potrà svolgersi all’Olimpico poiché lo stesso sarà oggetto di lavori in vista degli Europei di calcio, la sede alternativa è stata individuata da tempo nell’Arena di Milano dove sono in corso i lavori di rifacimento della pista che stanno rispettando i tempi previsti e che saranno completati nel mese di aprile. L’assetto di un campo che ospita un meeting della Diamond League come il Golden Gala prevede requisiti che in un impianto che ha i vincoli dell’Arena non è facile superare. A tal proposito in totale sintonia con l’Amministrazione Comunale stiamo valutando la percentuale di rischio che non tutto possa essere pronto per il 28 maggio. A tal fine sono stati presi contatti informali a Napoli e Firenze come alternative nell’ordine per lo svolgimento del Golden Gala 2020″.

