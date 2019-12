Nuova uscita sulla mezza maratona per Sara Dossena. L’azzurra del Laguna Running sarà impegnata domenica 15 dicembre alla Maratonina della Città Murata di Cittadella (Padova) a tre settimane dal buon rientro sulla distanza, a Milano, completato con il tempo di 1h11:40.

La 35enne lombarda, terza italiana di sempre in maratona con le 2h24:00 di Nagoya in marzo, non ha fissato particolari obiettivi cronometrici per questo nuovo appuntamento agonistico: “Lo considero un allenamento qualificato, utilizzerò la gara come lavoro specifico in funzione della maratona di primavera che è in via di definizione – ha spiegato -. Una tappa di passaggio sarà la mezza di San Valentino a Terni, domenica 16 febbraio, per iniziare a correre forte”.

In stagione, l’azzurra ha corso la mezza maratona in 1h10:20 a Lugano in maggio, a dieci secondi dal primato personale siglato lo scorso anno a Udine (1h10:10). In questi giorni l’atleta seguita da Maurizio Brassini ha cominciato il raduno a Cles (Trento), dove si allenerà fino al 23 dicembre, in vista degli impegni della stagione 2020 che culminerà nella maratona olimpica di Sapporo in programma sabato 8 agosto, alle 7 del Giappone.

Uno spostamento di sede che consentirà di evitare il gran caldo atteso a Tokyo nel periodo olimpico, afa della quale Dossena ha sofferto nella maratona mondiale di Doha, dove si è ritirata dopo dodici chilometri.

