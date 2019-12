Più fondi per le società. Il Consiglio federale ha ratificato la delibera del presidente FIDAL Alfio Giomi che prevede un contributo aggiuntivo di 700 mila euro per i club che operano sul territorio. L’intervento è ripartito in due anni (350 mila per il 2019, 350 mila per il 2020) e ha l’obiettivo di incrementare il sostegno alle società, premiandole per i risultati agonistici ottenuti, nonché per la capacità organizzativa, integrando i fondi a disposizione per il progetto Qualità-Continuità, per il progetto Maglie Azzurre e per l’organizzazione dei Campionati Federali. Un’integrazione che porta i contributi del 2019 per le società a 1.225.200 euro.



“Le società rappresentano il baricentro del sistema atletica – le parole del presidente FIDAL Alfio Giomi – è quindi doveroso incrementare il contributo a loro rivolto, nell’ottica di sostenere e promuovere con sempre maggiore forza e convinzione il loro operato sui territori, l’impegno quotidiano sul campo, la passione di tecnici e dirigenti, la loro capacità di scoprire, avviare e far crescere talenti, e la competenza con cui ospitano manifestazioni nazionali. Questi fondi aggiuntivi sono soltanto una parte del ‘grazie’ che ci sentiamo di rivolgere a tutti“.

