E’ atterrato ieri sera all’aeroporto di Orio al Serio, reduce da un altro ciclo di cure in Andalucia insieme al fisioterapista di fiducia Carlos Pedrosa.

Duvan Zapata non ha voluto però rispondere ad alcuna domanda, preferendo trincerarsi dietro un assordante silenzio che lascia dunque ignari i tifosi dell’Atalanta sulle sue condizioni. “Non posso rispondere“, le uniche parole del colombiano, fermo dal 12 ottobre scorso per una lesione all’adduttore destro subita in amichevole contro il Cile. Oggi Zapata sarà al centro sportivo, ma difficilmente scenderà in campo per allenarsi, dunque è da ritenersi alquanto improbabile una sua convocazione per il match con il Milan.

Valuta questo articolo