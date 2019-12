Un lunch-match indigesto per il Milan, uscito con le ossa rotte dal match di Bergamo. L’Atalanta si impone con un rotondo 5-0, lasciando solo le briciole ai rossoneri, umiliati senza se e senza ma dalle furie di Gasperini.

Una debacle che ha scatenato numerosi commenti negativi anche sui social, con Salvini che non le ha mandate a dire alla squadra: “il Milan di oggi come il governo PD-5Stelle: senza idee, senza cuore, senza dignità. In Parlamento indegni dell’Italia, a Milanello indegni della maglia“.

